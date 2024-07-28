Моськина (Андриякина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоськина (Андриякина) Елена Андреевна

Моськина (Андриякина) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Андрияшкин Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моськин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрикова (Моськина) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моськин Перт Афанасьевич

Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Фетисова (Моськина) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Моськин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Моськин Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич

Смерть
Около 1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.