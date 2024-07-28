Моськина (Андриякина) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Андрияшкин Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрикова (Моськина) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Фетисова (Моськина) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Моськин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Моськин Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Моськин Афанасий Сергеевич
Смерть
Около 1986