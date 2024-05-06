Долгатов Шарип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надагова Айшат Шариповна
Мать ребёнка: Долгатова Хеси
Рождение ребёнка
25.05.1959
Дочь: Байрашова Халимат Шариповна
Мать ребёнка: Долгатова Хеси
Рождение ребёнка
21.02.1970
Дочь: Магомедова Айна Шариповна
Мать ребёнка: Долгатова Хеси