Сотников Сергей Максимович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1833
Дата смерти01.02.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Сотников Максим Самсонович
Мать: Сотникова ?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Голева Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Смотрова Мавра Сергеевна
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1872
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1878
Сын: Сотников Петр Сергеевич (Солдат)
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Сотникова Мелания Онисимовна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1909