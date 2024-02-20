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Сотников Петр Сергеевич (Солдат)

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

16.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1878

Отец: Сотников Сергей Максимович

Мать: Сотникова Мелания Онисимовна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.07.1896

Жена: Сотникова Матрена Андреевна

Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.12.1897

Дочь: Сотникова Матрона Петровна (Василий Петрович)

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1899

Сын: Сотников Георгий Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1900

Дочь: Мавра Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1904

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Сотников Илья Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
16.10.1909

Сын: Сотников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1912

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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