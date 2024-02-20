Сотников Петр Сергеевич (Солдат)
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения16.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
16.06.1878
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.07.1896
Архангельская церковь села Сластенки
Рождение ребёнка
27.12.1897
Дочь: Сотникова Матрона Петровна (Василий Петрович)
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1899
Сын: Сотников Георгий Петрович
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1900
Дочь: Мавра Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1904
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1906
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
16.10.1909
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1912
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1914
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Сотникова Матрена Андреевна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно