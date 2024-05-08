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Золотов Владимир Михайлович

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Параскева Ивановна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Стефанида Алексеевна

Упоминание
1825
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#853
Рождение ребёнка
1849

Сын: Золотов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Золотова Стефанида Алексеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Золотов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Золотова Стефанида Алексеевна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1885
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Смерть
Неизвестно

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