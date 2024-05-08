Золотов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Михаил Дмитриевич
Мать: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#853
Рождение ребёнка
1849
Сын: Золотов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Золотова Стефанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Золотов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Золотова Стефанида Алексеевна
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#934
Смерть
Неизвестно