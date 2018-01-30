Першин Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1939
Дата смерти30.01.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина (Першина) Галина Петровна
Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1958
Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна
Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1960
Дочь: Орлова (Першина) Людмила Петровна
Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна
Смерть
30.01.2018
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край