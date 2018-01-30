Першин Петр Антонович 08.06.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Першин Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

30.01.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: Першин Антон Яковлевич

Мать: Першина (Бузмакова) Пелагея Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Першина) Галина Петровна

Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна

Бугры, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Апполинария Васильевна

Рождение ребёнка
04.07.1958

Сын: Першин Андрей Петрович

Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна

Ваньки, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.01.1960

Дочь: Орлова (Першина) Людмила Петровна

Мать ребёнка: Першина Апполинария Васильевна

Бугры, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
30.01.2018
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

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