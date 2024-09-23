Поникаров Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения23.02.1906 ст.
Дата смертиПосле 1979
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.02.1906 ст.
Отец: Поникаров Поликарпов Феодор / Федор Диомидович / Демидович
дата крещения - 23.02.1906 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Никита Феодорович Поникаров Источник: ГАЯО Метрически... Показать все
Восприемник
09.11.1918
Восприемник у Поникарова Александра Федоровича
Восприемник
23.12.1918
Восприемник у Крылова Ивана Ивановича
Военная служба
С ?.08.1941 по 28.06.1944
Дата поступления на службу: __.08.1941 Воинское звание: лейтенант Воинская часть: 26 гв. ап , ЗапФ Дата окончания службы: 21.04.1944 Дата поступления на службу: 24.06.1943 Воинское звание: лейтенант ... Показать все
Лечение в госпитале
1944
Госпиталь: ЭГ 3375
Упоминание
15.02.1979
Запись в МК: выс. коп. а/зап. 15.02.79г.
Смерть
После 1979