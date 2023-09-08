Чирков Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Борис Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1901

Дата смерти

28.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1901

Отец: Чирков Пётр Петрович

Мать: Линская Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
09.11.1949

Дочь: Чиркова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Чиркова Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уварова Елизавета Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: Уварова Елизавета Александровна

Смерть
28.05.1982
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