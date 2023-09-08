Чирков Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1901
Дата смерти28.05.1982
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1901
Отец: Чирков Пётр Петрович
Мать: Линская Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.11.1949
Дочь: Чиркова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Чиркова Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
28.05.1982