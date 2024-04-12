Гречюшников Григорий Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречюшников Григорий Селиверстович

Место рождения

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Пронск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Стрельцов сын
Место жительства
С 1732
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Курицина Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Гречюшникова Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречюшникова Матрена Артемьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречюшникова Катерина Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Смерть
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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