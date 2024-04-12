Гречюшников Григорий Селиверстович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Стрельцов сын
Место жительства
С 1732
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Курицина Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Гречюшникова Матрена Артемьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 64 лист
Смерть
Неизвестно