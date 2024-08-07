Перещук Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перещук Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ждамарова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1990

Дочь: Богомолова (Ждамарова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Ждамарова Наталья Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
24.02.1992

Дочь: Ждамарова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ждамарова Наталья Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

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