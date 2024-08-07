Перещук Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1990
Дочь: Богомолова (Ждамарова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Ждамарова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
24.02.1992
Дочь: Ждамарова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ждамарова Наталья Ивановна