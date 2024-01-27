Стрельникова Матрена
Место рожденияРоссия
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Стрельников Филипп Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич
Россия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Стрельников Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич
Россия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стрельников Харлампий Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич
Россия
Рождение ребёнка
1843
Сын: Стрельников Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич
Россия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Афимья Ивановна
Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич
Россия
Смерть
Неизвестно