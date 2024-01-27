Стрельникова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Матрена

Место рождения

Россия

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Стрельников Филипп Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич

Россия
Рождение ребёнка
1823

Сын: Стрельников Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич

Россия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Стрельников Харлампий Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич

Россия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Стрельников Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич

Россия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Афимья Ивановна

Отец ребёнка: Стрельников Иван Ермолаевич

Россия
Смерть
Неизвестно
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