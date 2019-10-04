Владиславлева Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1938
Дата смерти04.10.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1959
Сын: Владисловлев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1969
Сын: Владиславлев Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович
Смерть
04.10.2019