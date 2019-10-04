Владиславлева Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владиславлева Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1938

Дата смерти

04.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1959

Сын: Владисловлев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1969

Сын: Владиславлев Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Владиславлев Сергей Федорович

Смерть
04.10.2019
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