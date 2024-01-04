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Владиславлев Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1930

Дата смерти

21.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930

Отец: Владиславлев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1959

Сын: Владисловлев Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
09.09.1969

Сын: Владиславлев Олег Сергеевич

Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владиславлев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна

Смерть
21.03.1994
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