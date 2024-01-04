Владиславлев Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1930
Дата смерти21.03.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1930
Отец: Владиславлев Федор
Рождение ребёнка
02.03.1959
Сын: Владисловлев Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
09.09.1969
Сын: Владиславлев Олег Сергеевич
Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владиславлев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Владиславлева Елизавета Николаевна
Смерть
21.03.1994