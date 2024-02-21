Долгорукова Волконская (Бобринская) Софья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1887
Дата смерти12.12.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1887
Образование
1905
С детства увлекалась точными науками. Отлично разбиралась в литературе и писала стихи.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Скипвид (Долгорукова) Софья Петровна
Отец ребёнка: Долгоруков Пётр Александрович
Бракосочетание
1907
Работа или профессия
01.01.1907
Пожалована во фрейлины двора, как ранее сестры Екатерина и Домна.
Место жительства
29.06.1910
Состояла членом Императорского Российского Автомобильного Общества. Была единственной женщиной среди 48 участников Киевского автопробега на приз Его Императорского Величества Николая II, проходившего ... Показать все
Образование
1912
Закончила Женский медицинский институт в Петербурге, получила диплом врача-хирурга. Много времени проводила в госпиталях.
Образование
1912
Прошла начальную лётную подготовку в Шартской школе пилотов-авиаторов французского аэроклуба под руководством господина Блерио (фр. Bleriot) в Париже.
Развод
1913
Супруги расстались по взаимному согласию.
Работа или профессия
С 29.06.1913 по 10.08.1913
Была в составе русской медицинской миссии во время Второй Балканской войны за раздел Македонии между Болгарией с одной стороны, и Черногорией, Сербией и Грецией — с другой.
Работа или профессия
05.04.1914
Петроград. Окончила школу пилотов Императорского Российского Аэро-клуба (ИВАК) и получила удостоверение пилота №234.. С началом Первой мировой войны ходатайствовала о назначении в военную авиацию, но ... Показать все
Работа или профессия
?.03.1915
Когда в Сербии началась эпидемия тифа и холеры, открыла в городке Кочани больницу. За свою волонтёрскую работу в холерном лагере получила награду из рук сербского короля Петра I.
Работа или профессия
?.03.1917
Петроград. Премьер-министр Временного правительства А. Ф. Керенский официально разрешил женщинам служить в армии. Служила в 26-м корпусном авиаотряде.
Бракосочетание
25.11.1918
Обвенчались в петроградской церкви Скорбящей Божией Матери на Шпалерной улице. При записи в ЗАГСе гражданин Волконский был зарегистрирован, как филолог, а гражданка Бобринская — как домохозяйка
Место жительства
?.05.1919
Пересекла советско-финляндскую границу и уехала в Англию, отправляясь на поиски 12-летней дочери, которая, как выяснилось потом, была эвакуирована из Крыма с бабушкой, княгиней Долгоруковой, на борту ... Показать все
Место жительства
1921
Петроград. Узнав об аресте мужа, София Алексеевна снова устремилась в Петроград. В рядах армии Юденича она добралась до Гатчины, а оттуда пешком дошла до Петрограда — вызволять мужа, который в числе з... Показать все
Работа или профессия
1922
Работала по воспитанию детей и в медицине, но врачом ей работать не дали, так как не удалось подтвердить диплом.
Работа или профессия
1926
Вновь сдала экзамены на право вождения автомобиля и работала водителем такси, стала своего рода парижской знаменитостью. Подрабатывала гидом-переводчиком. Содержала семью, поскольку муж зарабатывать н... Показать все
Работа или профессия
1927
Муж работал в Дьеппе (Dieppe) в казино барона Гинзберга, где Софья Алексеевна также подрабатывала гидом-переводчиком.
Работа или профессия
1928
Работала секретарём у маркиза Ганея (Ganay). Издала книгу о Москве, публиковала статьи и обзоры в «Возрождении» и «Русской мысли».
Работа или профессия
1934
Опубликовала книгу мемуарной русской прозы «Горе побеждённым. VAE VICTIS». В этой книге – один из самых фантастических эпизодов её необыкновенной жизни. Время действия: 1918 – 1920, путь – Петроград, ... Показать все
Место жительства
?.06.1942
Дочь Софья Петровна Долгорукова приехала к матери в Париж из Лондона погостить и после триумфального вступления нацистов в Париж была арестована, как британская подданная.
Место жительства
?.09.1942
Во время оккупации Парижа посещала дочь в немецком плену. С большим трудом удалось вызволить дочь из лагеря и она вернулась в Англию. Этот эпизод, возможно, завершил политическое воспитание молоденько... Показать все
Смерть
12.12.1949