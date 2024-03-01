Головкин Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.09.2018
Жена: Головкина Елена
Рождение ребёнка
28.08.2019
Дочь: Головкина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владислав Алексеевич
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владислава Алексеевна
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милания Алексеевна
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марк Алексеевич
Мать ребёнка: Головкина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Головкина Елена