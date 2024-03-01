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Головкин Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.2018

Жена: Головкина Елена

Рождение ребёнка
28.08.2019

Дочь: Головкина Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владислава Алексеевна

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милания Алексеевна

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Головкина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Головкина Елена

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