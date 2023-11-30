Мисьянкин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисьянкин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мисьянкина (Дубова) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мисьянкина (Дубова) Юлия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мисьянкина (Дубова) Юлия Николаевна

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