Бэлза СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бэлза СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1942

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1942

Отец: Бэлза ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Глебова) ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
21.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Глебова) ОЛЬГА ПЕТРОВНА

Смерть
03.06.2014

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