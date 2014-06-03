Бэлза СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1942
Дата смерти03.06.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1942
Отец: Бэлза ИГОРЬ ФЁДОРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Глебова) ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
21.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Глебова) ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Смерть
03.06.2014