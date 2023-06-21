Фомина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Фомин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Фомин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Фадеева (Фомина) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно