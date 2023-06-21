Фомина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1937 г.р.
1941 г.р.
1946 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Фомин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фомин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Фомин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Фадеева (Фомина) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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