Васильев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Арсений Александрович

Мать ребёнка: Васильева Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Никита Александрович

Мать ребёнка: Васильева Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Мария Александровна

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