Фрицлер Амалия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрицлер Амалия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич

Мать: Фрицлер Ева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лили

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ролланд

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ражик

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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