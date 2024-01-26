Фрицлер Амалия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фрицлер Яков (старший) Яковлевич
Мать: Фрицлер Ева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лили
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ролланд
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ражик
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно