Озорин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озорин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озорина Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Озорина (Потифорова) Жена Ивана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озорина Полина Ивановна

Мать ребёнка: Озорина (Потифорова) Жена Ивана Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озорин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Озорина (Потифорова) Жена Ивана Алексеевна

Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Озорин Николай Иванович

Мать ребёнка: Озорина (Потифорова) Жена Ивана Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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