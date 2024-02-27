Мария Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

09.04.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.11.1804 ст.

Дочь: Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Федоров

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
09.04.1823
От старости
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