Мария Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти09.04.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
02.11.1804 ст.
Дочь: Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Федоров
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Смерть
09.04.1823
От старости