Холзаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холзаков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холзакова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Холзакова) Акилина Степановна

Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Холзакова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Холзаков Пётр Степанович

Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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