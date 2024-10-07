Холзаков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Холзакова) Акилина Степановна
Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Холзакова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Холзакова Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно