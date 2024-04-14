Лочкарева Дарья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лочкарев Николай Стахьевич
Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1834
Дочь: Гречина (Лочкарева) Пелагея Стахьевна
Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич
Рождение ребёнка
?.01.1838
Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич
Рождение ребёнка
?.09.1843
Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич
Смерть
Неизвестно