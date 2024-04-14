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Лочкарева Дарья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочкарев Николай Стахьевич

Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лочкарев Стахий Васильевич

Рождение ребёнка
?.02.1834

Дочь: Гречина (Лочкарева) Пелагея Стахьевна

Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич

Ефремовское, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Лочкарев Егор Стахьевич

Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич

Ефремовское, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
?.09.1843

Сын: Лочкарев Илья Стахьевич

Отец ребёнка: Лочкарев Стахий Васильевич

Ефремовское, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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