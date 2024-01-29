Суворова (Тимошенко) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2014
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Тимошенко Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Сын: Суворов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Суворов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Суворов Владимир Ильич
Смерть
2014