Суворова (Тимошенко) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Тимошенко) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Тимошенко Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Суворов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
1974

Сын: Суворов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Суворов Владимир Ильич

Смерть
2014

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