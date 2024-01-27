Лоскутов Loskutov Панкрат Макарович
Место рожденияСело Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Миланья Панкратовна
Мать ребёнка: Лоскутова Неонила Андреевна
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1835
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
В 19 лет живет как экономический крестьянин в селе Малые Копены с женой и дочкой в семье отца и деда.
Смерть
Неизвестно