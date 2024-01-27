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Лоскутов Loskutov Панкрат Макарович

Место рождения

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лоскутов Loskutov Макар Логинович

Мать: Лоскутова Матрена Тимофеевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Миланья Панкратовна

Мать ребёнка: Лоскутова Неонила Андреевна

Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1835
Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
В 19 лет живет как экономический крестьянин в селе Малые Копены с женой и дочкой в семье отца и деда.
Смерть
Неизвестно
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