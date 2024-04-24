Сызганская Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСызганская Ефросинья Ивановна

Сызганская Ефросинья Ивановна

Место рождения

Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1924

Сын: Сызганский Борис Васильевич

Отец ребёнка: Сызганский Василий Григорьевич

Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.