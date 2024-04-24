Сызганская Ефросинья Ивановна
Место рожденияСтавропольский уезд, Самарская губерния
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1924
Сын: Сызганский Борис Васильевич
Отец ребёнка: Сызганский Василий Григорьевич
Федоровка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно