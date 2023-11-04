Терпицкая (Кармазина) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпицкая (Кармазина) Ульяна Ивановна

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кармазин Иван

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терпицкая Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Терпицкий Емельян Иванович

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1828 ст.

Дочь: Терпицкая Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.08.1831 ст.

Сын: Терпицкий Моисей Иванович

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Терпицкая Елена Ивановна

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1840 ст.

Дочь: Терпицкая Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович

Мена, Чернігівська область
Смерть
После 1830
Мена, Чернігівська область

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