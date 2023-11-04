Терпицкая (Кармазина) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Кармазин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терпицкая Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Терпицкий Емельян Иванович
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.11.1828 ст.
Дочь: Терпицкая Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.08.1831 ст.
Сын: Терпицкий Моисей Иванович
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Терпицкая Елена Ивановна
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.03.1840 ст.
Дочь: Терпицкая Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Терпицкий Иван Павлович
Смерть
После 1830