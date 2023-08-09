Андреева Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Варвара Васильевна

Андреева Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1908

Сын: Андреев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Андреев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Андреев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беклемищева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close