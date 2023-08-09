Андреева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1908
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Андреев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Андреев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беклемищева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андреев Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно