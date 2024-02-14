Эйдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйдя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронштейн Тайба

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ейна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гецл

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухман Моисей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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