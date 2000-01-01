Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Вельдяев Павел
Вельдяев Павел
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
1818
Пол
Мужской
Отец
Вельдяев Трофим
1785 г.р.
Мать
Вельдяева Мария
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Вельдяев Трофим
Мать:
Вельдяева Мария
Смерть
1818
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия