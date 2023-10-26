Солодкий Ефим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодкий Ефим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодкая Мария Петровна

Военная служба
1914 ст.
По записи в метрической книге 1914 года - подпоручик 136-го пехотного Таганрогского полка.
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.

Дочь: Солодкая Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Солодкая Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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