Солодкий Ефим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодкая Мария Петровна
Военная служба
1914 ст.
По записи в метрической книге 1914 года - подпоручик 136-го пехотного Таганрогского полка.
Рождение ребёнка
16.08.1914 ст.
Дочь: Солодкая Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Солодкая Мария Петровна
Смерть
Неизвестно