Якшина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1907
Дата смерти03.06.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907
Отец: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туканова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Якшин Егор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якшин Егор Петрович
Смерть
03.06.1993
Похороны
Неизвестно
Похоронена вместе с мужем - Якшиным Егором Петровичем