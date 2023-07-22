Якшина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1907

Дата смерти

03.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1907

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туканова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Якшин Егор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Егор Петрович

Смерть
03.06.1993
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Похороны
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Похоронена вместе с мужем - Якшиным Егором Петровичем
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