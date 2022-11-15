Сорокина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1981

Отец: Редькин Александр Михайлович

Мать: Редькина Нина Александровна

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