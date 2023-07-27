Икрина (Икрина) Афанасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Афанасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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