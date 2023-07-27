Икрина (Икрина) Афанасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Икрин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно