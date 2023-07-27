Икрин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Икрин Иван Павлов
Рождение ребёнка
25.02.1913
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна
Рождение ребёнка
25.08.1918
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Афанасия Петровна
Смерть
После 1924