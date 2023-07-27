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Икрин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

После 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Икрин Иван Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1913

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна

Рождение ребёнка
25.08.1918

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Икрина Афанасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Афанасия Петровна

Смерть
После 1924
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