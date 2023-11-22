София Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти22.01.1795 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1742
Сын: Герасим Семенов
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ермил Семенов
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
год не известен
Смерть
22.01.1795 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-9KLG?i=258&cc=1921824 65 лет