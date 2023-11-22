София Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

22.01.1795 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Герасим Семенов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ермил Семенов

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
год не известен
Смерть
22.01.1795 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
2. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFW-9KLG?i=258&cc=1921824 65 лет
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