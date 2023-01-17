Анциферова (Ишутко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова (Ишутко) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.12.1927

Сын: Анциферов Григорий Капидонович

Отец ребёнка: Анциферов Капидон Демидович

Пермяково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Капидон Демидович

Смерть
Неизвестно
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