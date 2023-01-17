Анциферова (Ишутко) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.12.1927
Сын: Анциферов Григорий Капидонович
Отец ребёнка: Анциферов Капидон Демидович
Пермяково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно