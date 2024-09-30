Тойкка (Вальден) Аманда-Матильда Густавовна
Место рождения
Дата рождения13.11.1904
Дата смерти28.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тойкка Лео Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1929
Сын: Тойкка Петр-Густав Львович
Отец ребёнка: Тойкка Лео Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1932
Сын: Тойкка Лаури-Виктор Львович
Отец ребёнка: Тойкка Лео Петрович
Смерть
28.10.1977