Тойкка (Вальден) Аманда-Матильда Густавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тойкка (Вальден) Аманда-Матильда Густавовна

Место рождения

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.11.1904

Дата смерти

28.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тойкка Лео Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1929

Сын: Тойкка Петр-Густав Львович

Отец ребёнка: Тойкка Лео Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1932

Сын: Тойкка Лаури-Виктор Львович

Отец ребёнка: Тойкка Лео Петрович

Смерть
28.10.1977

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