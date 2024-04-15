Слюсаренко (Андрияш) Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
?.06.1850
Отец: Андришенко Степан Григорьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
02.05.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Поручитель по невесте Гончаренко Филипп? | Успенская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1874 ст.
Дочь: Марина Романовна
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XF-Z?i=682&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно