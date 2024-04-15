Слюсаренко (Андрияш) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлюсаренко (Андрияш) Марина Степановна

Слюсаренко (Андрияш) Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1850

Отец: Андришенко Степан Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
02.05.1871 ст.

Муж: Слюсаренко Роман Николаевич

Хотень, Сумська область
Поручитель по невесте Гончаренко Филипп? | Успенская церковь
Рождение ребёнка
13.07.1874 ст.

Дочь: Марина Романовна

Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XF-Z?i=682&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close