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Летовальцева 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Летовальцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Летовальцев Павел Евдокимович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1828

Сын: Летовальцев Василий Павлович

Отец ребёнка: Летовальцев Павел Евдокимович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Павел Евдокимович

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
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