Летовальцева 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Летовальцев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Летовальцев Павел Евдокимович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1828
Сын: Летовальцев Василий Павлович
Отец ребёнка: Летовальцев Павел Евдокимович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно