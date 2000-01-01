Кочетова Парасковья Оставьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Парасковья Оставьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Зиновья Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кочетов Тит Семёнович

Отец ребёнка: Кочетов Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетов Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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