Гаврилов Геннадий Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Геннадий Неизвестно

Место рождения

г.Наманган, Узбекистан

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Гаврилов Неизвестно Неизвестно

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно

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