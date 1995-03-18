Бахарева (Боровушкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Боровушкина) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1938

Дата смерти

18.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Валентин Алексеевич

Рождение ребёнка
04.04.1972

Сын: Бахарев Алексей Валентинович

Отец ребёнка: Бахарев Валентин Алексеевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
18.03.1995

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