Бахарева (Боровушкина) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1938
Дата смерти18.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1972
Сын: Бахарев Алексей Валентинович
Отец ребёнка: Бахарев Валентин Алексеевич
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
18.03.1995