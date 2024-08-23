Кузнецов Алексей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиПосле 03.02.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Кузнецов Никифор Ерофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1868
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: (Кузнецова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Маркушина) Ирина Васильевна
Смерть
После 03.02.1868