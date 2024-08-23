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Кузнецов Алексей Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

После 03.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Кузнецов Никифор Ерофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.02.1868

Жена: Кузнецова (Маркушина) Ирина Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: (Кузнецова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Маркушина) Ирина Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.02.1868

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