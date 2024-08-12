Радзевич (Ловчий) Гелена (Helena) Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти14.03.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Радзевич Шимон Семён (Symon) Мацеевич
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Сын: Радзевич Ян Мацеевич
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Ева (Еwa) Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Марьяна (Marjanna) Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Гелена Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Анна Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Гинюн Или Гипюн (Радзевич) Елисавета Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Эльжбета Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Дочь: Радзевич Магдалена Мацеевна
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович
Сын: Радзевич Игнат (Игнаций) Мацеевич
Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович