Радзевич (Ловчий) Гелена (Helena) Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадзевич (Ловчий) Гелена (Helena) Яновна

Радзевич (Ловчий) Гелена (Helena) Яновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

14.03.1881

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.?.1838

Муж: Радзевич Мацей Иозефович

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266701530 669 / 1 / 866 стр. 23 зап. 33
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Радзевич Шимон Семён (Symon) Мацеевич

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Радзевич Ян Мацеевич

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
26.?.1842

Дочь: Радзевич Ева (Еwa) Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266705314 стр. 44 зап. 109 Ева?
Рождение ребёнка
08.?.1846

Дочь: Радзевич Марьяна (Marjanna) Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266725356 669 / 1 / 1043 стр. 44
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Радзевич Гелена Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Радзевич Анна Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

близнецы Иосиф и Анна
Рождение ребёнка
01.10.1849

Сын: Радзевич Иосиф Мацеевич

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

близнецы Иосиф и Анна
Рождение ребёнка
18.08.1852

Сын: Радзевич Адам Мацеевич

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Гинюн Или Гипюн (Радзевич) Елисавета Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
28.07.1855

Дочь: Радзевич Эльжбета Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
04.06.1858

Дочь: Радзевич Магдалена Мацеевна

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

Рождение ребёнка
02.09.1862

Сын: Радзевич Игнат (Игнаций) Мацеевич

Отец ребёнка: Радзевич Мацей Иозефович

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266946912
Смерть
14.03.1881

Мы используем куки для улучшения работы сайта.