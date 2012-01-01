Турищев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турищев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1947

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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