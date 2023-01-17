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Гончаров Валерий Игоревич
Гончаров Валерий Игоревич
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Место рождения
Яхрома
, Дмитровский, Московская область
Дата рождения
10.12.1981
Пол
Мужской
Отец
Гончаров Игорь Иванович
1959 г.р.
Мать
Гончарова (Малькова) Светлана Александровна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1981
Отец:
Гончаров Игорь Иванович
Мать:
Гончарова Светлана Александровна
Яхрома
, Дмитровский, Московская область
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