Гончаров Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Игорь Иванович

Гончаров Игорь Иванович

avatar

Место рождения

Насоново, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

01.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959

Отец: Гончаров Иван

Мать: не указана

Насоново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1981

Сын: Гончаров Валерий Игоревич

Мать ребёнка: Гончарова Светлана Александровна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1983

Сын: Гончаров Вячеслав Игоревич

Мать ребёнка: Гончарова Светлана Александровна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Светлана Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close