Гончаров Игорь Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1959
Отец: Гончаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1981
Сын: Гончаров Валерий Игоревич
Мать ребёнка: Гончарова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1983
Сын: Гончаров Вячеслав Игоревич
Мать ребёнка: Гончарова Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно