Черников Никита Гаврилович
Место рождения
Дата рождения31.01.1903 ст.
Дата смерти05.02.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1903 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-B?i=625&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.02.1903 ст.
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-R?i=694&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1903 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2V-R?i=214&cc=3511744&cat=1008700