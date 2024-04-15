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Черников Никита Гаврилович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

31.01.1903 ст.

Дата смерти

05.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1903 ст.

Отец: Черников Гавриил Потапович

Мать: Черникова Екатерина Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-B?i=625&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
31.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
05.02.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожден | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS74-R?i=694&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
07.02.1903 ст.
на кладбище д. Кровной | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW2V-R?i=214&cc=3511744&cat=1008700
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